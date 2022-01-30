Чем лучше всего перекусить перед занятиями спортом

Фитнес и здоровье
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Чем лучше всего перекусить перед занятиями спортомИ от чего нужно отказаться
Подготовить организм к длительным физическим нагрузкам могут некоторые простые напитки и продукты. О них, а также о еде, которая способна навредить при занятиях спортом, - в материале издания Raseef22.
Если вы регулярно тренируетесь, то важно перед этим «зарядить» организм определёнными видами продуктов и напитков. О девяти из них - ниже.
- Вода. Поскольку за час интенсивной тренировки человек может потерять несколько литров воды, не будет лишним выпить достаточное количество жидкости перед началом выполнения упражнений. Эксперты советуют употреблять два стакана воды за примерно два часа до самой тренировки. А во время физической активности нужно пить воду (полстакана-стакан) каждые 15-20 минут.
- Бананы. По мнению диетолога Роксаны Эхсани, они легко усваиваются и к тому же богаты углеводами. Кроме того, такие фрукты содержат различные питательные вещества.
- Апельсины. Ещё один продукт, содержащий большое количество углеводов (в фрукте среднего размера - примерно 15,4 г вещества).
- Арбуз. Поскольку состоит он на 92 процента из воды, то помогает поддерживать водный баланс организма. Также в одной чашке арбуза содержатся около 12 г углеводов.
- Свежевыжатый фруктовый сок. Такой сок быстро переваривается, усваивается и позволяет восстановить силы перед походом в зал.
- Сухари. Они являются источником углеводов. Рекомендуется во время тренировки есть каждые 15-20 минут по два-три сухаря.
- Фруктово-злаковый батончик. Позволяет восполнить энергию перед упражнениями.
- Сухофрукты. В исследовании, опубликованном в International Journal of Food Science в 2014 году, отмечается, что такие продукты богаты углеводами, минералами, витаминами, антиоксидантами.
- Йогурт. Этот продукт обеспечивает организм белком и углеводами.
Есть при этом определённые продукты, которые лучше перед тренировкой не есть. Среди них - продукты с повышенным содержанием жира (орехи, авокадо, сыр, жареные блюда, ореховые, растительные масла), с большим количеством белка (рыба, мясо, морепродукты, яйца, курица, чечевица, бобы), с высоким содержанием клетчатки. Также автор добавляет к этому списку овощи, семена.
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Источник: ИноСМИ