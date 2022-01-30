Чем лучше всего перекусить перед занятиями спортом

Сухари. Они являются источником углеводов. Рекомендуется во время тренировки есть каждые 15-20 минут по два-три сухаря.

Фруктово-злаковый батончик. Позволяет восполнить энергию перед упражнениями.

Сухофрукты. В исследовании, опубликованном в International Journal of Food Science в 2014 году, отмечается, что такие продукты богаты углеводами, минералами, витаминами, антиоксидантами.

Йогурт. Этот продукт обеспечивает организм белком и углеводами.

Есть при этом определённые продукты, которые лучше перед тренировкой не есть. Среди них - продукты с повышенным содержанием жира (орехи, авокадо, сыр, жареные блюда, ореховые, растительные масла), с большим количеством белка (рыба, мясо, морепродукты, яйца, курица, чечевица, бобы), с высоким содержанием клетчатки. Также автор добавляет к этому списку овощи, семена.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.