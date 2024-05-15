Доказано: очень сильные физические нагрузки продлевают жизнь

Опубликовано 15 мая 2024, 00:45
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Доказано: очень сильные физические нагрузки продлевают жизньПричём на несколько лет
Команда учёных из разных стран обнаружила, что сверхвысокие физические нагрузки на самом деле оздоравливают организм. Опубликованы результаты этого исследования были в журнале British Journal of Sports Medicine.
Существует мнение, что слишком большие физические нагрузки могут навредить здоровью. Особенно опасны они для сердца.
Тем не менее специалисты из Университета Альберты (Канада) и Института медицинских исследований Сент-Винсента (Австралия) пришли к выводу, что это не так. Для этого они проанализировали данные 200 спортсменов, которые родились в период между 1928 и 1955 годами. Все они смогли пробежать 1,6 км за меньше чем 4 минуты.
Затем учёные выяснили, что те, кто смог пробежать за 4 минуты 1,6 км в 1950-х годах, прожили дольше сверстников более чем на 9 лет. Среди людей, которые пробежали за то же время ту же дистанцию в 1960 и 1970-х годах, прожили дольше на 5,5 и 3 года соответственно.
Источник:Naked Science
Автор:Валерия Филимонова