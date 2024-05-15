Доказано: очень сильные физические нагрузки продлевают жизнь

Существует мнение, что слишком большие физические нагрузки могут навредить здоровью. Особенно опасны они для сердца.

Тем не менее специалисты из Университета Альберты (Канада) и Института медицинских исследований Сент-Винсента (Австралия) пришли к выводу, что это не так. Для этого они проанализировали данные 200 спортсменов, которые родились в период между 1928 и 1955 годами. Все они смогли пробежать 1,6 км за меньше чем 4 минуты.