Эксперт из Агдерского университета в Норвегии рассказал, как привести себя в форму в новом году

Поймите, чего вы хотите от тренировок. Это позволит вам лучше контролировать свой прогресс, когда вы начнёте заниматься.

Найдите упражнения, которые вам нравятся. Легче придерживаться плана тренировок, который включает разные виды деятельности. Если, например, плохая погода не позволяет вам выйти на улицу для тренировки, убедитесь, что у вас есть снаряжение для занятий в зале, а если вы не знаете, как пользоваться тем или иным оборудованием в тренажёрном зале, то сходите на занятие с тренером или попросите более опытного друга помочь. Имейте в виду, что поддерживать мотивацию при небольшом прогрессе проще, чем когда вы требуете от себя многого.