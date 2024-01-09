Эксперт из Агдерского университета в Норвегии рассказал, как привести себя в форму в новом году

Эксперт из Агдерского университета в Норвегии рассказал, как привести себя в форму в новом годуСледуйте всего пяти правилам
Если вы планируете начать заниматься фитнесом, то самое главное — иметь мотивацию к этому. Со временем здоровый образ жизни превратится в привычку и в естественную часть вашей повседневной жизни, отметил Бенедикте Вестерн, научный сотрудник Агдерского университета в Норвегии.
Поймите, чего вы хотите от тренировок. Это позволит вам лучше контролировать свой прогресс, когда вы начнёте заниматься.
Найдите упражнения, которые вам нравятся. Легче придерживаться плана тренировок, который включает разные виды деятельности. Если, например, плохая погода не позволяет вам выйти на улицу для тренировки, убедитесь, что у вас есть снаряжение для занятий в зале, а если вы не знаете, как пользоваться тем или иным оборудованием в тренажёрном зале, то сходите на занятие с тренером или попросите более опытного друга помочь. Имейте в виду, что поддерживать мотивацию при небольшом прогрессе проще, чем когда вы требуете от себя многого.
Ставьте SMART-цели. Цели тренировок должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и ограниченными по времени. Например, вы можете поставить перед собой цель регулярно пробегать две-три мили или играть в ракетбол два раза в неделю. А вот цели типа «больше заниматься спортом» или «быть здоровее» окажутся бесполезными.
Не переусердствуйте поначалу. Постарайтесь первым делом сосредоточиться на нескольких конкретных целях, а не полностью изменить свои привычки.
Награждайте себя. Оценивайте свой прогресс и устанавливайте для себя награды за достижение целей.
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