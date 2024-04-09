Эксперт объяснил, когда нужно употреблять протеин: до или после тренировки

Существует так называемое анаболическое окно. То есть время после тренировки, когда организм наиболее восприимчив к питательным веществам, которые нужны для роста и восстановления мышц. Считается, что если в это время употреблять высококачественный белок и углеводы, то это максимизирует восстановление за счёт пополнения истощённых запасов гликогена и стимулирования синтеза мышечного белка.

При этом исследования на эту тему дают неоднозначные результаты. Некоторые научные работы показывают, что питание сразу после тренировки может ускорить восстановление мышц, а другие демонстрируют, что это не так уж и важно.

Употребление белка перед тренировкой может быть эффективной стратегией питания для тех, кому трудно выполнять упражнения натощак. Если же вы станете потреблять протеин после занятий спортом, то это может поддержать адаптивную реакцию, наблюдаемую в скелетных мышцах. Это может в целом способствовать увеличению мышечной массы с течением времени.

Кроме того, имеющиеся научные данные показывают, что ежедневное потребление достаточного количества белка может быть важнее, чем время, в которое вы его едите.

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