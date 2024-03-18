Эксперт по фитнесу объяснил, что эффективнее для похудения: йога или пилатес

Если говорить о пилатесе, то этот тип тренировки может включать тренажёры-реформеры или ленты сопротивления. Это помогает сжечь больше калорий и нарастить мышцы. Пилатес акцентируется на укреплении основных мышц. Со временем это может улучшить осанку и уменьшить количество жира на животе.

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