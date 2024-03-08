Эксперт по фитнесу объяснил, как заниматься спортом при хронической боли

Эксперт по фитнесу объяснил, как заниматься спортом при хронической болиСледуйте этим советам
Растягивайте и укрепляйте своё тело. Например, при хронической боли в пояснице вы при помощи растяжки нижней части спины сможете расслабить мышцы, а при помощи укрепления корпуса обеспечить стабильность и поддержку позвоночника.
Воспользуйтесь преимуществами теплотерапии. Когда вы прикладываете тепло к болезненному участку, то кровеносные сосуды расширяются, позволяя большему количеству кислорода и питательных веществ достичь тканей. Это ускоряет процесс заживления.
Уделяйте особое внимание правильному восстановлению. Оно поможет облегчить хроническую боль. Обязательно в течение недели отводите для этого дни, расставляйте правильно приоритеты, выделяйте время для отдыха тела.
Имейте под рукой подходящие инструменты для восстановления. Это могут быть массажные мячи, пенопластовые валики, стретч-ленты, ударные массажёры.
Отдавайте предпочтение растяжке с дополнительной помощью. Если вам будет помогать другой человек, то вы будете в целом растягиваться сильнее и лучше расслаблять мышцы.
Кросс-тренинг. Он предполагает чередование различных типов упражнений. Эта разновидность тренировок может помочь уменьшить проявление симптомов хронических травм.
Делайте разминку и заминку. Если у человека хроническая боль в пояснице, то его разминка должна включать динамическую растяжку этой области, а разминка — статическую растяжку поясницы.
Будьте последовательны. Это необходимо для достижения прогресса и оптимального восстановления.
Меняйте продолжительность и интенсивность тренировки. Слушайте своё тело и не делайте ничего, что может усилить боль.
Следите за правильностью техники. Если вы будете выполнять всё не так, как надо, то это может усилить боль или повысить шансы получить новую травму.
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