Эксперт по фитнесу объяснил, как заниматься спортом при хронической боли

Растягивайте и укрепляйте своё тело. Например, при хронической боли в пояснице вы при помощи растяжки нижней части спины сможете расслабить мышцы, а при помощи укрепления корпуса обеспечить стабильность и поддержку позвоночника.

Воспользуйтесь преимуществами теплотерапии. Когда вы прикладываете тепло к болезненному участку, то кровеносные сосуды расширяются, позволяя большему количеству кислорода и питательных веществ достичь тканей. Это ускоряет процесс заживления.

Уделяйте особое внимание правильному восстановлению. Оно поможет облегчить хроническую боль. Обязательно в течение недели отводите для этого дни, расставляйте правильно приоритеты, выделяйте время для отдыха тела.

Имейте под рукой подходящие инструменты для восстановления. Это могут быть массажные мячи, пенопластовые валики, стретч-ленты, ударные массажёры.

Отдавайте предпочтение растяжке с дополнительной помощью. Если вам будет помогать другой человек, то вы будете в целом растягиваться сильнее и лучше расслаблять мышцы.