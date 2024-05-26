Эксперт по фитнесу объяснила, как добиться идеального тела после 50 лет

Продолжайте заниматься силовыми тренировками. Они помогают поддерживать мышечную массу, плотность костей, а также хороший метаболизм.

Не забывайте о кардио. Исследования показывают, что такие нагрузки поддерживают здоровый контроль веса и общую физическую форму. Особенно важны подобные упражнения для снижения вероятности возникновения целого ряда возрастных заболеваний, включая болезни сердца. Также особенно эффективны кардио в сочетании с силовыми тренировками.

Сосредоточьтесь на балансе и подвижности. Чем лучше у вас подвижность и баланс, тем ниже риск падений и травм с возрастом. Включите в программу тренировок упражнения, направленные на развитие этих навыков.

Больше двигайтесь в течение дня. Это позволит нейтрализовать отрицательные последствия длительного сидения.

Оставайтесь увлажнёнными. Это помогает пищеварению, усвоению питательных веществ и поддержанию уровня энергии. Кроме того, правильная гидратация связана с замедлением старения и улучшением здоровья в долгосрочной перспективе.

Отдавайте приоритет сну. По данным Национального института здоровья, достаточное количество сна улучшает настроение, когнитивные способности и общее состояние здоровья. А вот при его недостатке повышается риск возникновения хронических болезней.

Сосредоточьтесь на питании. Сбалансированная диета, богатая питательными веществами, помогает бороться с воспалениями. Благодаря этому вы станете энергичнее, будете восстанавливаться после тренировок быстрее. Кроме того, правильное питание защищает от болезней сердца, диабета, когнитивных расстройств.