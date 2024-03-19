Эксперт по фитнесу рассказал, с какой скоростью нужно ездить на велотренажёре, чтобы сбросить вес

Скорость, с которой нужно для похудения ездить на велотренажёре, зависит от уровня физической подготовки человека и его целей. По словам Тайлера Рида, в качестве общего руководства нужно стараться поддерживать умеренную интенсивность во время тренировок. Обычно это означает езду в таком темпе, в котором вы можете комфортно вести разговор, но при этом ощущаете нагрузку.

Для большинства людей умеренная интенсивность соответствует езде на велосипеде со скоростью от 19 до 24 км/ч или частоте вращения педалей от 60 до 80 об/мин. Однако важно прислушиваться к своему телу и необходимым образом регулировать интенсивность.

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