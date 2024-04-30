Эксперты объяснили, что происходит с организмом, когда вы тренируетесь натощак

Эксперты объяснили, что происходит с организмом, когда вы тренируетесь натощакОб этом важно помнить
По словам Крисси Арсено из Trainer Academy, во время занятий спортом мышцы используют глюкозу, которая является простейшей формой углеводов. Но если вы тренируетесь натощак, то в крови обычно глюкозы содержится мало. Соответственно, мышцы используют в качестве источника энергии другие макронутриенты или получать энергию из запасов гликогена. В результате человек может столкнуться с более низкой работоспособностью из-за снижения уровня глюкозы в крови и усталости.
В некоторых работах отмечается, что тренировки натощак могут способствовать сжиганию жира. Когда речь заходит о безопасности таких тренировок, то это зависит во многом от ваших целей. Для набора мышечной массы это однозначно будет плохой идеей, то же самое касается людей с диабетом.
Лучше всего хотя бы за час до тренировки перекусить. Убедитесь, что вы получите белки и углеводы, которые снабдят ваше тело энергией и помогут избежать потери мышечной массы.
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