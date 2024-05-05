Эксперты объяснили, сколько минут в день нужно бегать для похудения

Эксперты объяснили, сколько минут в день нужно бегать для похуденияЭто один из самых эффективных видов деятельности для сжигания калорий
По словам экспертов, длительность пробежек для похудения зависит от текущего веса, метаболизма, диеты и уровня физической подготовки человека. Решающую роль также в снижении веса играют интенсивность и последовательность тренировок.
Общая рекомендация заключается в выполнении не менее 150 минут упражнений средней интенсивности в неделю для похудения. Это соответствует примерно 30 минутам бега в день, пять дней в неделю. Но если вы хотите значительно похудеть, то может потребоваться увеличение продолжительности и интенсивности пробежек.
Сжечь больше калорий за более короткий период поможет включение в программу бега высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT).
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