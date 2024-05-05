Эксперты объяснили, сколько минут в день нужно бегать для похудения

Общая рекомендация заключается в выполнении не менее 150 минут упражнений средней интенсивности в неделю для похудения. Это соответствует примерно 30 минутам бега в день, пять дней в неделю. Но если вы хотите значительно похудеть, то может потребоваться увеличение продолжительности и интенсивности пробежек.

Сжечь больше калорий за более короткий период поможет включение в программу бега высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.