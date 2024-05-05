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Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 мая 2024, 15:00
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Эксперты объяснили, сколько минут в день нужно бегать для похудения

Это один из самых эффективных видов деятельности для сжигания калорий
Бег отличается универсальностью и доступностью. Он позволяет ускорить обмен веществ, похудеть, привести себя в форму. Но сколько всё же нужно бегать, чтобы увидеть результат?
Эксперты объяснили, сколько минут в день нужно бегать для похудения
© Anita Bean

По словам экспертов, длительность пробежек для похудения зависит от текущего веса, метаболизма, диеты и уровня физической подготовки человека. Решающую роль также в снижении веса играют интенсивность и последовательность тренировок.

Эксперты объяснили, сколько минут в день нужно бегать для похудения
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Общая рекомендация заключается в выполнении не менее 150 минут упражнений средней интенсивности в неделю для похудения. Это соответствует примерно 30 минутам бега в день, пять дней в неделю. Но если вы хотите значительно похудеть, то может потребоваться увеличение продолжительности и интенсивности пробежек.

Сжечь больше калорий за более короткий период поможет включение в программу бега высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.