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Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 февраля 2024, 10:30
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Эксперты рассказали, сколько по времени нужно заниматься спортом, чтобы сохранить сердце здоровым

Возьмите это на заметку
Регулярные физические упражнения действительно полезны для нашего организма. Однако слишком большие нагрузки могут только навредить.

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует в неделю уделять минимум 150 минут (около 2,5 часов) физическим упражнениям средней интенсивности в неделю, 75 минут в неделю — интенсивным тренировкам или сочетать то и другое. Это может послужить ориентиром для поддержания здоровья сердца и общего благополучия.

Эксперты рассказали, сколько по времени нужно заниматься спортом, чтобы сохранить сердце здоровым
© Body+Soul

При этом во время тренировки важно прислушиваться к своему телу. Слишком сильное напряжение может привести к перенапряжению и усугубить существующие проблемы со здоровьем. Осознание своих физических ограничений — ключевой момент в занятиях спортом. Также обращайте внимание на любые признаки дискомфорта или стресса.

Если у вас повышен риск возникновения болезней сердца, то перед началом тренировок обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.