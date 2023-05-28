Эти пять фитнес-привычек разрушат ваше тело после 40 лет

Эти пять фитнес-привычек разрушат ваше тело после 40 летПроверьте, нет ли их у вас
Невозможно повернуть время вспять и остановить старение. Однако при ведении здорового образа жизни вполне реально сохранить здоровье, улучшить физическую форму и продлить жизнь. Вот какие спортивные привычки вам могут помешать оставаться в форме.
Определённые спортивные привычки могут не только замедлить ваш прогресс в тренировках, но и навредить телу. О них рассказал консультант FYZICAL Therapy & Balance Centers Р. Дж. Уильямс.
Отсутствие «программы обслуживания» тела. Этим вы можете заняться самостоятельно дома, хотя в идеале можно также записаться на ежемесячный массаж. Первым делом поработайте с подвижностью суставов и с мягкими тканями. Найдите место, в котором возникает напряжение, и обеспечьте давление на него при помощи теннисного мяча. К примеру, вы можете водить мячом вокруг лопаток, стоя спиной к стене и делая глубокие вдохи. Далее следует обратить внимание на мобильность. В этом поможет йога.
Недостаток белка. В отличие от углеводов и жиров, белок нужен для того, чтобы наращивать и восстанавливать мышцы. При увеличении потребления белка вы сбросите вес, сохраните сухую массу тела, увеличите силу. Специалист порекомендовал в день употреблять 1 г белка на каждые 450 г веса тела.
Плохое увлажнение. Очень важно следить за потреблением воды в течение дня. Будьте осторожны со сладкими напитками, а также с теми, где есть искусственные подсластители. Дело в том, что они фактически могут нарушить водный баланс в организме. Кроме того, при достаточном потреблении воды тренировки получаются более эффективными и вам хочется меньше есть.
Отсутствие разминки перед тренировкой. В этом случае ваше тело может изнашиваться ещё быстрее. Мышцы после хорошей разминки становится более гибкими, а ещё это снижает риск травм во время выполнения упражнений. Уиллимас предлагает стремиться к 10-минутной разминке.
Слишком быстрый переход к интенсивным тренировкам после перерыва или небольшого количества активности. В этом случае у вас очень высок риск получить какую-нибудь травму и оказаться в больнице.
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