Эти пять фитнес-привычек разрушат ваше тело после 40 лет

Определённые спортивные привычки могут не только замедлить ваш прогресс в тренировках, но и навредить телу. О них рассказал консультант FYZICAL Therapy & Balance Centers Р. Дж. Уильямс.

Отсутствие «программы обслуживания» тела. Этим вы можете заняться самостоятельно дома, хотя в идеале можно также записаться на ежемесячный массаж. Первым делом поработайте с подвижностью суставов и с мягкими тканями. Найдите место, в котором возникает напряжение, и обеспечьте давление на него при помощи теннисного мяча. К примеру, вы можете водить мячом вокруг лопаток, стоя спиной к стене и делая глубокие вдохи. Далее следует обратить внимание на мобильность. В этом поможет йога.

Недостаток белка. В отличие от углеводов и жиров, белок нужен для того, чтобы наращивать и восстанавливать мышцы. При увеличении потребления белка вы сбросите вес, сохраните сухую массу тела, увеличите силу. Специалист порекомендовал в день употреблять 1 г белка на каждые 450 г веса тела.