Фитнес-инструкторы старше 50 лет дали советы тем, кто хочет оставаться активным с возрастом

Организуйте правильно свою социальную жизнь. По словам 54-летней Молли Стадум, инструктора Pure Barre, пешие прогулки или любой другой вид деятельности — отличный повод для встречи с друзьями.

Купите тренировочное снаряжение, которое вам нравится. Время от времени покупайте себе леггинсы, кроссовки или спортивную майку. Если у вас будут красивые вещи, то вы будете с нетерпением ждать тренировки, чтобы их надеть.

Питайте своё тело. Соблюдайте здоровую диету и высыпайтесь.

Будьте последовательны. Главное - придерживаться хороших привычек. Сделайте поход в зал частью своего дня настолько, что вы больше не сможете больше представить без него свою жизнь.