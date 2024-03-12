Фитнес-тренер объяснил, чем полезны для здоровья тренировки только по выходным

Фитнес-тренер объяснил, чем полезны для здоровья тренировки только по выходнымВам точно стоит попробовать этот вариант
Одно исследование, в котором участвовали «воины выходного дня», продемонстрировало, что благодаря физической активности только в выходные можно снизить риск смертности от всех причин. Вы можете для этого тренироваться 75 минут в субботу и 75 минут в воскресенье. Также подобная методика снижает частоту возникновения инфаркта миокарда, шансы столкнуться с инсультом, сердечной недостаточности и даже фибрилляции предсердий.
Тем не менее отсутствие восстановления между комплексными тренировками, за которыми следует длительный период без упражнений, может быть пагубным для здоровья. Хотя всё же для общей физической подготовки и достижения «некоторого прогресса» по сравнению с «отсутствием прогресса» тренировки только в выходные всё же лучше, чем ничего.
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