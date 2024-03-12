Фитнес-тренер объяснил, чем полезны для здоровья тренировки только по выходным

Тем не менее отсутствие восстановления между комплексными тренировками, за которыми следует длительный период без упражнений, может быть пагубным для здоровья. Хотя всё же для общей физической подготовки и достижения «некоторого прогресса» по сравнению с «отсутствием прогресса» тренировки только в выходные всё же лучше, чем ничего.

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