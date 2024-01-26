Фитнес-тренер объяснил, какую пользу здоровью принесут 30-минутные тренировки каждый день

Фитнес-тренер объяснил, какую пользу здоровью принесут 30-минутные тренировки каждый деньНужно быть готовым к восьми последствиям
Улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Американская кардиологическая ассоциация обычно рекомендует пять дней в неделю в течение 30 минут выполнять упражнения умеренной интенсивности. Известно, что регулярные занятия спортом укрепляют сердце и улучшают кровообращение.
Снижение и контроль веса. Благодаря поддержанию физической активности вам будет проще сжигать калории и наращивать мышечную массу. Исследование Копенгагенского университета показало, что за три месяца мужчины, которые занимались спортом всего 30 минут в день, потеряли около 4 кг.
Улучшение гибкости и мышечной силы. Физические упражнения дают именно такой эффект в целом.
Снижение стресса и улучшение настроения. Происходит это за счёт высвобождения эндорфинов, естественных гормонов хорошего самочувствия.
Более качественный сон. Согласно данным Фонда сна, физические упражнения умеренной интенсивности в течение 30 минут в день могут снизить беспокойство и дать возможность спокойно спать.
Повышение иммунитета. Регулярные занятия спортом связаны с укреплением иммунной системы.
Улучшение работы мозга. Научно доказано, что физические упражнения защищают от возрастного снижения умственных способностей.
Лучшее здоровье костей. Здоровый режим тренировок должен сочетать в себе кардио и силовые упражнения.
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