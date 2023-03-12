Фитнес-тренер оценила мифы о похудении через кардиотренировки

Для начала стоит отметить, что, по их словам, нельзя просто делать кардио и отказываться от силовых тренировок. Дело в том, что силовые тренировки наращивают мышечную массу, что одновременно ускоряет метаболизм и уменьшает количество жира в организме. Лучше всего разделять эти виды тренировок на разные дни, но использовать кардио в качестве активного отдыха между подходами во время силовых тренировок.

Кавамото отметил, что для снижения веса также не следует бегать марафоны, потому что если вы повысите свою выносливость, то постепенно будете сжигать меньше калорий во время пробежек.

Они добавили, что во время кардиотренировки не обязательно оставаться в "зоне сжигания жира" (когда пульс находится в диапазоне 65-85% от максимальной частоты сердечных сокращений). А также не стоит ориентироваться на счетчик расхода калорий на тренажерах, поскольку они показывают неточные значения. Информацию о том, что кардио сжигает больше жира на пустой желудок эксперты назвали мифом. Для эффективной потери веса важно сочетать физические упражнения и сбалансированную диету.

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