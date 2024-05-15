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Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 мая 2024, 03:00
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Физические упражнения замедлили восприятие времени у людей

Об этом говорится в журнале Brain and Behavior
Учёные обнаружили, что люди склонны ощущать, что время движется медленнее во время тренировки, а при отдыхе или после завершения занятий такого эффекта нет. Причём на это не влияло присутствие других.
Физические упражнения замедлили восприятие времени у людей
© Pixabay/CC0 Public Domain

Участники нового исследования выполняли стандартизированное задание на восприятие времени до, во время и после тренировки. Также у них были испытания, связанные с ездой на велосипеде.

Физические упражнения замедлили восприятие времени у людей
© Dr. Berg

Добровольцы выполнили серию 4-километровых велосипедных проб на велоэргометре Velotron с имитацией условий гоночной трассы.

При этом учёные сделали ряд оговорок. Профессиональными велосипедистами участники исследования не были, но у них была хорошая физическая форма. Также размер выборки составлял всего 33 человека.

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