Физические упражнения замедлили восприятие времени у людей

Добровольцы выполнили серию 4-километровых велосипедных проб на велоэргометре Velotron с имитацией условий гоночной трассы.

При этом учёные сделали ряд оговорок. Профессиональными велосипедистами участники исследования не были, но у них была хорошая физическая форма. Также размер выборки составлял всего 33 человека.

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