Как избавиться от жира на внутренней стороне бедер: советы фитнес-эксперта

По словам Мироненко, ключевым фактором является увеличение физической активности. Он рекомендует заниматься аэробными упражнениями, такими как бег, езда на велосипеде и плавание, а также включать силовые тренировки для укрепления мышц и ускорения метаболизма.

Для снижения веса Мироненко подчеркивает важность создания дефицита калорий и питания, богатого овощами, фруктами и белком. Кроме того, он подчеркивает роль воды в сжигании жира и советует выпивать не менее двух литров в день.

Если подытожить, то главное – двигаться, выполнять аэробные упражнения, силовые тренировки и придерживаться здорового, сбалансированного питания (про воду тоже не забывайте).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.