Кардиоупражнения оказались полезны для профилактики развития рака простаты

Результаты, опубликованные в Британском журнале спортивной медицины, показали следующее. Мужчины, у которых уровень кардиореспираторной подготовки улучшался как минимум на 3% ежегодно в течение пяти лет, в среднем на 35% реже страдали раком простаты в течение всего периода исследования.

По словам ведущего автора исследования Кейт Болам из Шведской школы спорта и медицинских наук в Стокгольме, кардиореспираторная подготовленность означает, насколько хорошо системы кровообращения и дыхания способны снабжать кислородом наши мышцы во время физической активности или выполнения упражнений.

Известно, что фитнес и физическая активность в целом положительно влияют на воспаление, иммунную систему, гормоны и состав тела. Всё это связано с риском возникновения некоторых видов рака.

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