Личный тренер дал советы, как привести тело в форму комплексно

Добавьте в программу тренировок комплексные упражнения. Это становая тяга, приседания, отжимания и жимы над головой. Они задействуют одновременно несколько групп мышц. Исследования также показывают, что такие упражнения могут помочь быстрее нарастить мышечную массу и сжечь больше калорий.

Выполняйте больше силовых тренировок. Они необходимы для поддержания мышц в тонусе и формирования тела. Обязательно делайте несколько упражнений для каждой группы мышц верхней и нижней части тела.

Добавьте кардио. Такие занятия, как бег, езда на велосипеде и плавание, могут улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и выносливость, одновременно формируя стройное и подтянутое тело.

Добавьте разнообразия в свои тренировки. Пробуйте разное оборудование, разные стили тренировок и упражнения.

Не пренебрегайте развитием силы корпуса. Сильный корпус улучшает осанку, баланс, стабильность.