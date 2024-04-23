Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 апреля 2024, 08:15
1 мин.

Личный тренер объяснил, безопасна ли для здоровья интенсивная тренировка ног

По-другому она называется тренировкой Тома Платца
Если вы хотите увеличить мышцы ног, то наверняка уже слышали об интенсивной тренировке ног бодибилдера Тома Платца. Но не вредит ли она здоровью?
Личный тренер объяснил, безопасна ли для здоровья интенсивная тренировка ног
© Jagran English

По словам Тайлера Рида, основателя PTPioneer.com и личного тренера, одна из ключевых особенностей тренировки ног Платца — это её большой объём. За одну тренировку нужно выполнять сотни повторений. Это довольно изнурительно, но если вы будете придерживаться этой тренировки и следить за своим восстановлением, то наверняка сможете стимулировать рост мышц нижней части тела.

Вероятность получения травмы при выполнении тренировки Тома Платца невелика. Но риск есть, и он зависит от объёма упражнений. Если у вас мало опыта в фитнесе или неправильная техника, то при таком большом количестве повторений вы можете столкнуться с перенапряжением или травмой от переутомления.

Личный тренер объяснил, безопасна ли для здоровья интенсивная тренировка ног
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Начинайте с более лёгких весов и постепенно наращивайте количество подходов. Это поможет вашим мышцам расти без вреда для здоровья.

Полная программа тренировок Тома Платца определённо требует достаточно большого опыта в фитнесе. По оценкам, для этого нужно серьёзно заниматься в зале в течение 1−2 лет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.