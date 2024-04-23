Личный тренер объяснил, безопасна ли для здоровья интенсивная тренировка ног

По словам Тайлера Рида, основателя PTPioneer.com и личного тренера, одна из ключевых особенностей тренировки ног Платца — это её большой объём. За одну тренировку нужно выполнять сотни повторений. Это довольно изнурительно, но если вы будете придерживаться этой тренировки и следить за своим восстановлением, то наверняка сможете стимулировать рост мышц нижней части тела.

Вероятность получения травмы при выполнении тренировки Тома Платца невелика. Но риск есть, и он зависит от объёма упражнений. Если у вас мало опыта в фитнесе или неправильная техника, то при таком большом количестве повторений вы можете столкнуться с перенапряжением или травмой от переутомления.