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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 апреля 2024, 06:00
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Личный тренер объяснил, сколько нужно сделать отжиманий для получения результата

Важно учитывать несколько моментов
Отжимания — это основное упражнение, которое помогает укрепить и привести в тонус мышцы верхней части тела. В том числе грудь, плечи и трицепсы. Но количество этих отжиманий для получения заметных результатов может варьироваться в зависимости от режима тренировок, целей, уровня физической подготовки человека.
Личный тренер объяснил, сколько нужно сделать отжиманий для получения результата
© PEOPLE IMAGES/GETTY IMAGES

Майк Маси, личный тренер Garage Gym Reviews, рассказал, что нужно учитывать при отжиманиях. Известно, что этот вид упражнений помогает стать сильнее, выносливее, улучшить сердечно-сосудистую систему. Одно исследование 2019 года показало, что количество отжиманий, которое человек способен сделать, связано со здоровьем сердца. Те, кто мог выполнить более 40 отжиманий, имели значительно меньший риск возникновения сердечных заболеваний, чем те, кто отжимался менее 10 раз.

Личный тренер объяснил, сколько нужно сделать отжиманий для получения результата
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Идеальное количество отжиманий зависит от ваших целей. Однако начать вы можете с опоры при отжимании на поверхность, которая выше пола. Как только вы сможете без проблем выполнить 10 отжиманий в таком виде, можете начать опускать эту поверхность. В конечном итоге вы должны при каждом подходе приблизиться к максимально возможному количеству отжиманий, отдохнуть пару минут и продолжить. Выполнять всё это нужно три-пять раз.

Рекомендуется включать упражнения, связанные с отжиманиями, в программу тренировок три раза в неделю.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.