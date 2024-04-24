Личный тренер объяснил, сколько нужно сделать отжиманий для получения результата

Идеальное количество отжиманий зависит от ваших целей. Однако начать вы можете с опоры при отжимании на поверхность, которая выше пола. Как только вы сможете без проблем выполнить 10 отжиманий в таком виде, можете начать опускать эту поверхность. В конечном итоге вы должны при каждом подходе приблизиться к максимально возможному количеству отжиманий, отдохнуть пару минут и продолжить. Выполнять всё это нужно три-пять раз.

Рекомендуется включать упражнения, связанные с отжиманиями, в программу тренировок три раза в неделю.

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