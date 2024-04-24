Личный тренер объяснил, сколько нужно сделать отжиманий для получения результата

Личный тренер объяснил, сколько нужно сделать отжиманий для получения результатаВажно учитывать несколько моментов
Майк Маси, личный тренер Garage Gym Reviews, рассказал, что нужно учитывать при отжиманиях. Известно, что этот вид упражнений помогает стать сильнее, выносливее, улучшить сердечно-сосудистую систему. Одно исследование 2019 года показало, что количество отжиманий, которое человек способен сделать, связано со здоровьем сердца. Те, кто мог выполнить более 40 отжиманий, имели значительно меньший риск возникновения сердечных заболеваний, чем те, кто отжимался менее 10 раз.
Идеальное количество отжиманий зависит от ваших целей. Однако начать вы можете с опоры при отжимании на поверхность, которая выше пола. Как только вы сможете без проблем выполнить 10 отжиманий в таком виде, можете начать опускать эту поверхность. В конечном итоге вы должны при каждом подходе приблизиться к максимально возможному количеству отжиманий, отдохнуть пару минут и продолжить. Выполнять всё это нужно три-пять раз.
Рекомендуется включать упражнения, связанные с отжиманиями, в программу тренировок три раза в неделю.
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