Названо самое эффективное упражнение для развития силы

Также становая тяга универсальна. Всё потому, что при её выполнении задействуется широкий спектр оборудования и вариаций. Она может выполняться со штангой, трэп-грифом, гантелями или гирями, на одной ноге и т. п. Это позволяет целенаправленно задействовать мышцы и улучшить ситуацию со слабыми местами у человека.

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