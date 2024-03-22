Названы ошибки в фитнесе, которые сведут все результаты на нет

Употребление кофеина после тренировки. Откажитесь от кофе и различных энергетиков. Физические упражнения — стресс для организма. При стрессе высвобождается кортизол. Хронически высокий уровень этого гормона может привести к множеству проблем со здоровьем, включая увеличение веса, воспаления. При этом исследования показывают, что кофеин перед тренировкой может улучшить производительность, усилить мотивацию и уменьшить мышечные боли при занятиях спортом.

Недосып. Во время глубокого сна тело выделяет гормон роста, который стимулирует рост тканей и восстановление мышц. Фонд сна рекомендует здоровым взрослым спать не менее семи часов каждую ночь.

Отказ от использования пенопластового валика. Определите области вашего тела, где вы испытываете стеснение или боль. Далее медленно раскатывайте валик и удерживайте его в каждой триггерной точке в течение 30−45 секунд, чтобы снять напряжение.

Слишком много высокоинтенсивных тренировок. Без надлежащего количества времени на восстановление это может привести к хронически высокому уровню кортизола, истощить запасы гликогена, нарушить обмен веществ и увеличить риск травм. При условии, что вы станете выполнять такие упражнения регулярно. Между интенсивными тренировками должно проходить хотя бы 8 часов, а лучше — 24 часа.

Стрессовые ситуации. Если вы постоянно находитесь в стрессе, то это может вам помешать достичь необходимых целей в фитнесе. В частности, из-за этого вы можете набирать жир на животе, жаждать нездоровой пищи, у вас нарушится обмен веществ.