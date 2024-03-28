Обнаружено, что людям с высоким генетическим риском ожирения нужно тренироваться усерднее остальных

Обнаружено, что людям с высоким генетическим риском ожирения нужно тренироваться усерднее остальныхЧтобы избежать увеличения веса
В рамках проведения исследования учёные использовали данные о деятельности, клинические и генетические данные программы «Все мы» Национального института здравоохранения. Их целью было изучение связи генетического риска с более высоким индексом массы тела и уровнем физической активности, который нужен для снижение риска ожирения.
В новое исследование были включены 3124 участника среднего возраста без ожирения. У них было устройство Fitbit, и они в среднем проходили 8326 шагов в день в течение в среднем более пяти лет. За весь период наблюдения заболеваемость ожирением увеличилась с 13% до 43% в группах с самым низким и самым высоким полигенным риском.
Согласно результатам исследования, людям с показателем полигенного риска в 75-м процентиле необходимо проходить в среднем на 2280 шагов больше в день (всего 11 020 шагов в день) по сравнению с теми, у кого показатель риска находился в 50-м процентиле. Тогда у этих людей будет сопоставимый риск возникновения ожирения.
Также специалисты обнаружили, что людям с исходным индексом массы тела 22, 24, 26 и 28, которые находились в 75-м процентиле шкалы полигенного риска, нужно проходить в день дополнительно 3460, 4430, 5380 и 6350 шагов соответственно, чтобы иметь сопоставимый риск ожирения с люди с показателем в 25-м процентиле.
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