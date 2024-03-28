Обнаружено, что людям с высоким генетическим риском ожирения нужно тренироваться усерднее остальных

В рамках проведения исследования учёные использовали данные о деятельности, клинические и генетические данные программы «Все мы» Национального института здравоохранения. Их целью было изучение связи генетического риска с более высоким индексом массы тела и уровнем физической активности, который нужен для снижение риска ожирения.

В новое исследование были включены 3124 участника среднего возраста без ожирения. У них было устройство Fitbit, и они в среднем проходили 8326 шагов в день в течение в среднем более пяти лет. За весь период наблюдения заболеваемость ожирением увеличилась с 13% до 43% в группах с самым низким и самым высоким полигенным риском.