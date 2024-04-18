Перечислены способы улучшения гибкости с возрастом

Будьте терпеливы и настойчивы. Улучшение гибкости — это постепенный процесс, который требует последовательных усилий и терпения.

Оставайтесь увлажнёнными. Употребление воды помогает сохранить эластичность мышц и соединительных тканей. Это нужно для поддержания гибкости.

Знайте своё тело. Обращайте внимание на самочувствие во время растяжки. Не нагружайте своё тело слишком сильно, чтобы не получить травму.

Следите за своим прогрессом. Для этого ведите дневник или используйте приложение.

Добавьте в программу активную растяжку. Важно прорабатывать полный диапазон движений суставов, чтобы улучшить их гибкость. Из примеров гибкой растяжки можно назвать махи ногами или круговые движения руками. Результаты исследования 2021 года показали, что активная растяжка не только улучшает гибкость, но и повышает мышечную силу и баланс. Эти два компонента тоже играют важную роль в старении.