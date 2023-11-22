Фитнес и здоровье
15:45, 22 ноября 2023
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Персональный тренер объяснил, как занятия спортом зимой помогают жить дольше

Не отказывайтесь от физической активности в холодное время года

Одно из основных преимуществ ежедневных занятий спортом - это снижение вероятности развития определённых болезней. В том числе инсульта, диабета 2 типа, ишемической болезни сердца, рака.

Наташа Рам, тренер F45 Mill Hill, рассказала, в чём заключается преимущество тренировок зимой.

Повышение настроения. Физические упражнения высвобождают эндорфины, борются с хандрой, улучшают настроение в целом. Это помогает избавиться от стресса и беспокойства, которые нередко возникают в зимние месяцы.

Укрепление иммунитета. При регулярной физической активности снижается риск заражения различными болезнями зимой, улучшается работы иммунной системы.

Заряд энергии. Упражнения улучшают кровообращение и приток кислорода. Всё это обеспечивает человека энергией.

Персональный тренер объяснил, как занятия спортом зимой помогают жить дольше
© Val Thoermer

Поддержание здорового веса. Это тоже один из плюсов тренировок в холода.

Свежий воздух и витамин D. Проведение времени на свежем воздухе даже зимой всё равно способствует производству витамина D.

Социальные связи. Тренировки с другом - отличный способ бороться с желанием зимой изолироваться ото всех.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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