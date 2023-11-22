Персональный тренер объяснил, как занятия спортом зимой помогают жить дольше

Персональный тренер объяснил, как занятия спортом зимой помогают жить дольшеНе отказывайтесь от физической активности в холодное время года
Одно из основных преимуществ ежедневных занятий спортом - это снижение вероятности развития определённых болезней. В том числе инсульта, диабета 2 типа, ишемической болезни сердца, рака.
Наташа Рам, тренер F45 Mill Hill, рассказала, в чём заключается преимущество тренировок зимой.
Повышение настроения. Физические упражнения высвобождают эндорфины, борются с хандрой, улучшают настроение в целом. Это помогает избавиться от стресса и беспокойства, которые нередко возникают в зимние месяцы.
Укрепление иммунитета. При регулярной физической активности снижается риск заражения различными болезнями зимой, улучшается работы иммунной системы.
Заряд энергии. Упражнения улучшают кровообращение и приток кислорода. Всё это обеспечивает человека энергией.
Поддержание здорового веса. Это тоже один из плюсов тренировок в холода.
Свежий воздух и витамин D. Проведение времени на свежем воздухе даже зимой всё равно способствует производству витамина D.
Социальные связи. Тренировки с другом - отличный способ бороться с желанием зимой изолироваться ото всех.
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