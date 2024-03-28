Персональный тренер объяснил, когда лучше делать кардио: до или после поднятия тяжестей

Порядок выполнения кардио и упражнений с отягощениями зависит от ваших целей в фитнесе и личных предпочтений.

Если вы решите выполнить кардио перед силовыми упражнениями, то будьте готовы к повышенной утомляемости, улучшенной разминке, сжиганию жира.

Поднятие тяжестей перед кардио позволяет сохранить энергию для более интенсивных тренировок с отягощениями, нарастить мышцы, сделать их сильными, сжечь жир в период восстановления после тренировки.

Также если ваша главная цель - наращивание мышечной массы и силы, то лучше отдать предпочтение поднятию тяжестей перед кардио. Что касается потери веса и повышения выносливости сердечно-сосудистой системы, то лучше в этом случае первым делом заняться кардио.

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