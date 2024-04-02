Подтвердилась связь между физической активностью человека и сном

Вот что об этом узнали эксперты из Техасского университета в Остине

В ходе нового исследования учёные выяснили, как ежедневная физическая активность влияет на стадии сна и эмоциональное благополучие в течение нескольких месяцев. Полученные результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.