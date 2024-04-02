Подтвердилась связь между физической активностью человека и сном

Подтвердилась связь между физической активностью человека и сномВот что об этом узнали эксперты из Техасского университета в Остине
Результаты нового исследования показали, что физическая активность увеличивает латентность быстрого сна, то есть время, которое нужно человеку для перехода в фазу быстрого сна (когда мы видим сны). Это может говорить о том, что упражнения помогают увеличить длительность более глубоких стадий сна.
Команда учёных в ходе работы использовала передовые носимые технологии для отслеживания уровня сна и активности у 82 молодых людей. В частности, наручные трекеры.
Исследование подтвердило и многие результаты более ранних исследований. Например, то, что занятия физической активностью (как низкой, так и умеренной, высокой интенсивности) связаны с более глубоким и восстанавливающим сном. Лучший сон, в свою очередь, был связан с большим количеством энергии и меньшим уровнем стресса на следующее утро.
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