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Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 апреля 2024, 09:00
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Подтвердилась связь между физической активностью человека и сном

Вот что об этом узнали эксперты из Техасского университета в Остине
В ходе нового исследования учёные выяснили, как ежедневная физическая активность влияет на стадии сна и эмоциональное благополучие в течение нескольких месяцев. Полученные результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.
Подтвердилась связь между физической активностью человека и сном
© Health Club Management

Результаты нового исследования показали, что физическая активность увеличивает латентность быстрого сна, то есть время, которое нужно человеку для перехода в фазу быстрого сна (когда мы видим сны). Это может говорить о том, что упражнения помогают увеличить длительность более глубоких стадий сна.

Команда учёных в ходе работы использовала передовые носимые технологии для отслеживания уровня сна и активности у 82 молодых людей. В частности, наручные трекеры.

© Scientific Reports (2024). DOI: 10.1038/s41598-024-56332-7

Исследование подтвердило и многие результаты более ранних исследований. Например, то, что занятия физической активностью (как низкой, так и умеренной, высокой интенсивности) связаны с более глубоким и восстанавливающим сном. Лучший сон, в свою очередь, был связан с большим количеством энергии и меньшим уровнем стресса на следующее утро.

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