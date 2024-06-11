Раскрыта польза для организма человека комплексных упражнений

Среди упражнений с отягощениями есть две разновидности: сложные (комплексные) и изолирующие упражнения. Так в чём же между ними разница и как это связано со скоростью, силой и здоровым старением?

Комплексные упражнения предполагают работу нескольких суставов и групп мышц одновременно. Например, при отжимании плечевые и локтевые суставы движутся вместе. Это нацелено на развитие мышц груди, плеч и трицепсов. Когда вы приседаете, вы задействуете мышцы бёдер и ягодиц, спину и даже корпуса. Бывают также приседания с собственным весом, с отягощением, выпады и сплит-приседания.

Существуют и изолирующие упражнения. Они предполагают работу только одного сустава. Например, это разведение рук в стороны, сгибания рук на бицепс.