Раскрыто, как можно накачать пресс после 50 лет

Лучшие упражнения для пресса после 50 лет — это те, что ориентированы на корпус. К ним относятся планка, скручивания, «Альпинист».

Не забывайте и о сложных упражнениях вроде приседаний и становой тяги. Они не только помогут сформировать пресс, но и улучшат функциональную силу и подвижность мышц.

Тренер советует добавить также несколько вращательных и противовращательных движений, таких как русские скручивания или жимы Паллофа.

Как же часто нужно тренироваться? В этом вопросе необходимо найти золотую середину. Старайтесь тренировать основные мышцы по крайней мере три-четыре раза в неделю, сочетая силовые упражнения и кардио. Добавьте и дни отдыха, рассмотрите возможность включения занятий йогой или пилатесом.

Что касается диеты, то, во-первых, следите за своими порциями. Убедитесь также, что получаете достаточно белка. Наконец, употребляйте цельные продукты, такие как фрукты, овощи, нежирные белки и полезные жиры.

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