Раскрыто, как можно накачать пресс после 50 лет

Раскрыто, как можно накачать пресс после 50 летПрофессиональный тренер дал несколько советов
Сложность формирования шести кубиков пресса на животе зависит от нескольких факторов. После 50 лет это гормональные изменения, медленный метаболизм и снижение мышечной массы.
Лучше всего держать под контролем то, что вы действительно можете изменить. Начинайте тренировочную неделю с разработанным планом. Эффективным будет также разделение тренировок с акцентом на силу и мышечную массу в сочетании с кардио-сессиями. После этого займитесь своим питанием.
Лучшие упражнения для пресса после 50 лет — это те, что ориентированы на корпус. К ним относятся планка, скручивания, «Альпинист».
Не забывайте и о сложных упражнениях вроде приседаний и становой тяги. Они не только помогут сформировать пресс, но и улучшат функциональную силу и подвижность мышц.
Тренер советует добавить также несколько вращательных и противовращательных движений, таких как русские скручивания или жимы Паллофа.
Как же часто нужно тренироваться? В этом вопросе необходимо найти золотую середину. Старайтесь тренировать основные мышцы по крайней мере три-четыре раза в неделю, сочетая силовые упражнения и кардио. Добавьте и дни отдыха, рассмотрите возможность включения занятий йогой или пилатесом.
Что касается диеты, то, во-первых, следите за своими порциями. Убедитесь также, что получаете достаточно белка. Наконец, употребляйте цельные продукты, такие как фрукты, овощи, нежирные белки и полезные жиры.
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