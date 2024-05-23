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Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 мая 2024, 21:45
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Раскрыто, как можно накачать пресс после 50 лет

Профессиональный тренер дал несколько советов
На самом деле даже в 50+ реально накачать пресс. Это потребует времени, упорного труда, изменения рациона и последовательности. Подробнее об этом рассказал тренер Джаррод Ноббе.
Раскрыто, как можно накачать пресс после 50 лет
© The US Sun

Сложность формирования шести кубиков пресса на животе зависит от нескольких факторов. После 50 лет это гормональные изменения, медленный метаболизм и снижение мышечной массы.

Лучше всего держать под контролем то, что вы действительно можете изменить. Начинайте тренировочную неделю с разработанным планом. Эффективным будет также разделение тренировок с акцентом на силу и мышечную массу в сочетании с кардио-сессиями. После этого займитесь своим питанием.

Раскрыто, как можно накачать пресс после 50 лет
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Лучшие упражнения для пресса после 50 лет — это те, что ориентированы на корпус. К ним относятся планка, скручивания, «Альпинист».

Не забывайте и о сложных упражнениях вроде приседаний и становой тяги. Они не только помогут сформировать пресс, но и улучшат функциональную силу и подвижность мышц.

Тренер советует добавить также несколько вращательных и противовращательных движений, таких как русские скручивания или жимы Паллофа.

Как же часто нужно тренироваться? В этом вопросе необходимо найти золотую середину. Старайтесь тренировать основные мышцы по крайней мере три-четыре раза в неделю, сочетая силовые упражнения и кардио. Добавьте и дни отдыха, рассмотрите возможность включения занятий йогой или пилатесом.

Что касается диеты, то, во-первых, следите за своими порциями. Убедитесь также, что получаете достаточно белка. Наконец, употребляйте цельные продукты, такие как фрукты, овощи, нежирные белки и полезные жиры.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.