Семь главных ошибок при занятиях спортом, по словам фитнес-тренера

Игнорирование пищевой непереносимости. Лучше ведите дневник и отслеживайте, какие продукты заставляют вас чувствовать себя плохо, вызывают вздутие, сонливость и т.п.

Ожидание многого за короткий срок. Если человек очень быстро привёл себя в форму и ему не потребовался для этого десяток лет, то либо он что-то скрывает, либо у него что-то не так с генетикой. На серьёзные изменения в теле уйдут годы, поэтому будьте готовы выработать привычки, которые приведут вас к цели.

Отказ от медитации. Медитация поможет вам улучшить психическое здоровье.