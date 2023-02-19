Семь главных ошибок при занятиях спортом, по словам фитнес-тренера

Семь главных ошибок при занятиях спортом, по словам фитнес-тренераСтарайтесь их избегать
Если вы только начинаете тренироваться, то обязательно обратите внимание на эти пункты. Они помогут вам избежать неприятных последствий для здоровья в будущем.
Фото: Better Up
Начать тренироваться никогда не поздно. Главное - избегать ошибок, которые перечислены ниже. О них рассказал фитнес-тренер Энтони Дж. Юнг.
Редкие растяжки. Растяжка может творить чудеса с вашим телом: мышцами, суставами и т.п. К тому же иногда она помогает избежать боли и травм.
Недостаток кардио. Подобные тренировки обеспечивают множество преимуществ. Это улучшение здоровья сердца, физической формы, состояния мозга. Также вы с кардио быстрее будете восстанавливаться после тяжёлой тренировки.
Слишком много пауэрлифтинга. Это приседания со штангой на спине, жим лёжа, становая тяга. Данные упражнения делают сильнее, но если вам не хватает двигательных способностей, то они могут навредить суставам.
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Игнорирование пищевой непереносимости. Лучше ведите дневник и отслеживайте, какие продукты заставляют вас чувствовать себя плохо, вызывают вздутие, сонливость и т.п.
Ожидание многого за короткий срок. Если человек очень быстро привёл себя в форму и ему не потребовался для этого десяток лет, то либо он что-то скрывает, либо у него что-то не так с генетикой. На серьёзные изменения в теле уйдут годы, поэтому будьте готовы выработать привычки, которые приведут вас к цели.
Отказ от медитации. Медитация поможет вам улучшить психическое здоровье.
Постоянное преодоление себя. Если вы почувствуете себя плохо во время тренировки, то лучше не продолжайте её, а идите домой. Помните, что если вы сделаете хуже, то останетесь без спорта не на один день, а на несколько недель или месяцев.
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