Северная Корея победила коронавирус всего за 3 месяца

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Северная Корея победила коронавирус всего за 3 месяцаА остальной мир все еще борется
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступил на национальном чрезвычайном собрании по карантину и объявил, что кризис новой коронавирусной инфекции полностью разрешен.
Наша партия и правительство оценили текущую ситуацию с карантином и на основе данных подробного анализа, представленных научно-исследовательским отделом, пришли к выводу, что вирулентный эпидемический кризис, возникший в стране, полностью решен … Мы заявляем, что выиграли битву по искоренению коронавируса и защиты жизни и здоровья людей
Ким Чен Ын
Лидер Северной Кореи
В мае власти Северной Кореи заявили о случае заражения COVID-19. До этого момента в КНДР говорили, что коронавируса в стране нет. И вот, спустя три месяца страна смогла справиться с этой напастью. В то время, как остальной мир все еще борется с недугом, а новые штаммы все появляются и появляются.
Источник:Южнокорейское агентство “Рёнхап”
Автор:Максим МногословныйТеги: