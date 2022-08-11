Северная Корея победила коронавирус всего за 3 месяца

В мае власти Северной Кореи заявили о случае заражения COVID-19. До этого момента в КНДР говорили, что коронавируса в стране нет. И вот, спустя три месяца страна смогла справиться с этой напастью. В то время, как остальной мир все еще борется с недугом, а новые штаммы все появляются и появляются.