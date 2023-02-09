Сколько минут в неделю нужно заниматься спортом, чтобы уменьшить количество жира в печени

Джонатан Стайн, доцент медицины и общественного здравоохранения, гепатолог из Медицинского центра Penn State Health Milton S. Hershey, вместе с другими учёными проанализировал 14 научных исследований, в которых участвовал 551 человек с неалкогольной жировой болезнью печени. Команда специалистов оценивала такие факторы, как пол, возраст, индекс массы тела, изменение массы тела, соблюдение режима упражнений, МРТ-измерение количества жира в печени.

Эксперты обнаружили, что вне зависимости от снижения веса физические упражнения в 3,5 раза чаще приводили к клинически значимому ответу на лечение по сравнению с традиционным лечением неалкогольной жировой болезни печени.