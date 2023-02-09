Сколько минут в неделю нужно заниматься спортом, чтобы уменьшить количество жира в печени

Сколько минут в неделю нужно заниматься спортом, чтобы уменьшить количество жира в печениНе так много, как вы думаете
В ходе нового исследования, проведённого специалистами из Медицинского колледжа штата Пенсильвания, выяснилось, что всего 150 минут физической активности в течение недели значительно уменьшат уровень жира в печени. Но важно, чтобы эта активность была аэробной и умеренной либо интенсивной.
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Джонатан Стайн, доцент медицины и общественного здравоохранения, гепатолог из Медицинского центра Penn State Health Milton S. Hershey, вместе с другими учёными проанализировал 14 научных исследований, в которых участвовал 551 человек с неалкогольной жировой болезнью печени. Команда специалистов оценивала такие факторы, как пол, возраст, индекс массы тела, изменение массы тела, соблюдение режима упражнений, МРТ-измерение количества жира в печени.
Эксперты обнаружили, что вне зависимости от снижения веса физические упражнения в 3,5 раза чаще приводили к клинически значимому ответу на лечение по сравнению с традиционным лечением неалкогольной жировой болезни печени.
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Также учёные определили оптимальную «дозу» физических упражнений, которая позволит достичь нужного эффекта. 39% пациентов, которым назначили 750 MET (метаболический эквивалент нагрузки), смогли достичь значительного прогресса в лечении. Этот объём физической активности равен, например, 150 минутам быстрой ходьбы в неделю. Также для достижения этого эффекта можно ездить на велосипеде или ходить в быстром темпе по 30 минут в день 5 дней в неделю.
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