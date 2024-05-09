Тренер дал советы по тому, как эффективно наращивать мышцы с возрастом

Лучший способ нарастить мышцы в пожилом возрасте — это сочетание силовых тренировок с правильным питанием. Важно, чтобы программа тренировок включала силовые упражнения и упражнения на гипертрофию.

Также важно, чтобы ваша диета содержала много белка, необходимые питательные вещества. Нельзя забывать и об употреблении достаточного количества воды. В приоритете у вас должны быть такие продукты с высоким содержанием белка, как яйца, орехи, чечевица, тунец, творог, обезжиренный греческий йогурт, киноа и куриная колбаса.

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