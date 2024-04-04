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Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 апреля 2024, 08:15
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Тренер объяснил, что эффективнее для наращивания мышц: упражнения с собственным весом или поднятие тяжестей

Вот какие преимущества у каждого вида упражнений
Допустим, вы решили наращивать мышечную массу. Но на что лучше в этом случае сделать упор: на поднятие тяжестей или всё-таки упражнения с собственным весом?
Тренер объяснил, что эффективнее для наращивания мышц: упражнения с собственным весом или поднятие тяжестей
© Verywell Fit

Упражнения с собственным весом включают такие движения, как отжимания, подтягивания и приседания. При поднятии тяжестей необходимо специальное оборудование: гири, гантели. Они воздействуют на определённые группы мышц.

Тренировка с собственным весом отличается удобством (вы можете заниматься где угодно), доступностью (не нужно ничего дополнительно покупать), эффективностью. Подобрать упражнения при этом вам будет легко, и они одновременно будут воздействовать на мышечную силу и на сердце.

Тренер объяснил, что эффективнее для наращивания мышц: упражнения с собственным весом или поднятие тяжестей
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Поднятие тяжестей даёт уникальные преимущества. Оно помогает нарастить мышцы и развить силу, улучшить здоровье костей и снизить риск возникновения остеопороза, переломов, ускорить метаболизм и похудеть, улучшить спортивные результаты. Для силовых тренировок существует широкий спектр различного оборудования.

При этом эффективно наращивать мышцы могут и упражнения с собственным весом, и поднятие тяжестей. Особенно полезные тренировки с собственным весом для начинающих и для тех, кто отдаёт предпочтение функциональной силе. Поднятие тяжестей обычно предоставляет больше возможностей для прогрессирующей перегрузки. Это приводит к большей гипертрофии мышц и к большему увеличению абсолютной силы.

В конечном счёте выбор между этими двумя вариантами зависит от личных предпочтений человека.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.