Тренер объяснил, что эффективнее для наращивания мышц: упражнения с собственным весом или поднятие тяжестей

Поднятие тяжестей даёт уникальные преимущества. Оно помогает нарастить мышцы и развить силу, улучшить здоровье костей и снизить риск возникновения остеопороза, переломов, ускорить метаболизм и похудеть, улучшить спортивные результаты. Для силовых тренировок существует широкий спектр различного оборудования.

При этом эффективно наращивать мышцы могут и упражнения с собственным весом, и поднятие тяжестей. Особенно полезные тренировки с собственным весом для начинающих и для тех, кто отдаёт предпочтение функциональной силе. Поднятие тяжестей обычно предоставляет больше возможностей для прогрессирующей перегрузки. Это приводит к большей гипертрофии мышц и к большему увеличению абсолютной силы.

В конечном счёте выбор между этими двумя вариантами зависит от личных предпочтений человека.

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