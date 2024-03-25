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Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 марта 2024, 19:30
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Тренер объяснил, как пожилым людям начать двигаться быстрее

Это важно для сохранения здоровья
Ронни Гарсии из Blink Fitness перечислил 10 способов, при помощи которых пожилые могут ходить быстрее. Это позволит им избежать использования вспомогательных инструментов в повседневной деятельности, двигаться более эффективно и с меньшим количеством усилий.

Соблюдайте последовательность. Исследования показывают, что ходьба, а также упражнения с отягощениями в домашних условиях — это отличный способ для пожилых заняться физической активностью и укрепить мышцы. Также было доказано, что ходьба сжигает жир на животе, улучшает общую физическую функцию.

Сосредоточьтесь на силовых тренировках нижней части тела. В этом помогут приседания, выпады, жимы ногами. Они сделают ноги сильнее.

Выполняйте упражнения на баланс. Они предотвращают риск падения, повышают устойчивость тела. Любой тип травмы приводит к замедлению скорости ходьбы.

Растягивайте нижнюю часть тела. Помимо силовых тренировок, важную роль в скорости ходьбы играет растяжка. Она улучшит диапазон движений и длину шага.

Увеличьте скорость ходьбы. Это позволит укрепить общую сердечно-сосудистую систему.

Тренер объяснил, как пожилым людям начать двигаться быстрее
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Носите поддерживающую обувь. Она должна хорошо сидеть, обеспечивать поддержку, иметь нескользящую подошву и мягкий гибкий верх.

Подумайте о вспомогательном средстве для ходьбы. Это могут быть треккинговые палки, трость или ходунки. Они обеспечат лучшую устойчивость, помогут вам лучше передвигаться и подниматься. Но сначала поговорите со своим врачом по поводу того, что вам подойдёт.

Будьте внимательны к своей технике. Например, при ходьбе нужно обязательно держать спину прямо, делать более быстрые, а не более длинные шаги. Также может быть полезно держать руки согнутыми под углом 90 градусов: так вы сможете ими двигать вперёд-назад.

Считайте свои шаги. Для этого подойдут различные фитнес-браслеты.

Не заставляйте себя ходить. Бросайте себе вызов, но не переусердствуйте. Ходите в собственном темпе и не доводите себя до крайности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.