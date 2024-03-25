Тренер объяснил, как пожилым людям начать двигаться быстрее

Соблюдайте последовательность. Исследования показывают, что ходьба, а также упражнения с отягощениями в домашних условиях — это отличный способ для пожилых заняться физической активностью и укрепить мышцы. Также было доказано, что ходьба сжигает жир на животе, улучшает общую физическую функцию.

Сосредоточьтесь на силовых тренировках нижней части тела. В этом помогут приседания, выпады, жимы ногами. Они сделают ноги сильнее.

Выполняйте упражнения на баланс. Они предотвращают риск падения, повышают устойчивость тела. Любой тип травмы приводит к замедлению скорости ходьбы.

Растягивайте нижнюю часть тела. Помимо силовых тренировок, важную роль в скорости ходьбы играет растяжка. Она улучшит диапазон движений и длину шага.

Увеличьте скорость ходьбы. Это позволит укрепить общую сердечно-сосудистую систему.