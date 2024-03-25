Тренер объяснил, как пожилым людям начать двигаться быстрее

Тренер объяснил, как пожилым людям начать двигаться быстрееЭто важно для сохранения здоровья
Соблюдайте последовательность. Исследования показывают, что ходьба, а также упражнения с отягощениями в домашних условиях — это отличный способ для пожилых заняться физической активностью и укрепить мышцы. Также было доказано, что ходьба сжигает жир на животе, улучшает общую физическую функцию.
Сосредоточьтесь на силовых тренировках нижней части тела. В этом помогут приседания, выпады, жимы ногами. Они сделают ноги сильнее.
Выполняйте упражнения на баланс. Они предотвращают риск падения, повышают устойчивость тела. Любой тип травмы приводит к замедлению скорости ходьбы.
Растягивайте нижнюю часть тела. Помимо силовых тренировок, важную роль в скорости ходьбы играет растяжка. Она улучшит диапазон движений и длину шага.
Увеличьте скорость ходьбы. Это позволит укрепить общую сердечно-сосудистую систему.
Носите поддерживающую обувь. Она должна хорошо сидеть, обеспечивать поддержку, иметь нескользящую подошву и мягкий гибкий верх.
Подумайте о вспомогательном средстве для ходьбы. Это могут быть треккинговые палки, трость или ходунки. Они обеспечат лучшую устойчивость, помогут вам лучше передвигаться и подниматься. Но сначала поговорите со своим врачом по поводу того, что вам подойдёт.
Будьте внимательны к своей технике. Например, при ходьбе нужно обязательно держать спину прямо, делать более быстрые, а не более длинные шаги. Также может быть полезно держать руки согнутыми под углом 90 градусов: так вы сможете ими двигать вперёд-назад.
Считайте свои шаги. Для этого подойдут различные фитнес-браслеты.
Не заставляйте себя ходить. Бросайте себе вызов, но не переусердствуйте. Ходите в собственном темпе и не доводите себя до крайности.
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