Тренер объяснил, какой вес нужно поднимать, чтобы избавиться от жира на животе

Часто в зал люди ходят именно с этой целью

Силовые тренировки, безусловно, имеют решающее значение для похудения. Благодаря этим упражнениям вы наращиваете мышечную массу, повышаете выносливость, ускоряете обмен веществ и улучшаете способность организма сжигать жир. Но сколько конкретно килограммов нужно поднимать, чтобы был результат?