Тренер рассказал, как часто нужно делать кардио, чтобы убрать жир на животе

Кардиоупражнения включают такие действия, которые приводят к повышению частоты сердечных сокращений и увеличению потребления кислорода. Вот три преимущества для здоровья, которые вы получите при регулярном выполнении таких упражнений.

Сжигание калорий. Бег, езда на велосипеде, плавание и другие виды кардио помогают сжечь калории и создать необходимый для снижения веса дефицит калорий.

Ускорение метаболизма. Благодаря этому вы будете сжигать больше калорий даже в покое. Особенно эффективны в этом случае высокоинтенсивные интервальные тренировки.

Уменьшение висцерального жира. В результате у вас снизится вероятность развития болезней сердца и диабета.