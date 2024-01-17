Тренер рассказал, как часто нужно делать кардио, чтобы убрать жир на животе

Тренер рассказал, как часто нужно делать кардио, чтобы убрать жир на животеВозьмите на заметку
Кардиоупражнения включают такие действия, которые приводят к повышению частоты сердечных сокращений и увеличению потребления кислорода. Вот три преимущества для здоровья, которые вы получите при регулярном выполнении таких упражнений.
Сжигание калорий. Бег, езда на велосипеде, плавание и другие виды кардио помогают сжечь калории и создать необходимый для снижения веса дефицит калорий.
Ускорение метаболизма. Благодаря этому вы будете сжигать больше калорий даже в покое. Особенно эффективны в этом случае высокоинтенсивные интервальные тренировки.
Уменьшение висцерального жира. В результате у вас снизится вероятность развития болезней сердца и диабета.
Но как часто нужно выполнять кардио, чтобы похудеть? Это зависит от уровня вашей физической подготовки, целей и ограничений по времени.
В целом специалисты рекомендуют включать в программу тренировок кардио средней интенсивности (не менее 150 минут активности в неделю) и высокоинтенсивные интервальные тренировки (два-три раза в неделю).
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