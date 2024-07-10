Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 июля 2024, 11:15
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Тренер рассказал, как часто нужно заниматься спортом, чтобы укрепить кости

Это особенно важно с возрастом
Физические упражнения влияют на формирование и сохранение плотности костей. Это помогает предотвратить развитие остеопороза. Но как часто нужно для такого эффекта тренироваться?
Тренер рассказал, как часто нужно заниматься спортом, чтобы укрепить кости
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

По данным Bone Health & Osteoporosis Foundation, примерно 10 миллионов американцев страдают остеопорозом, а 44 миллиона имеют низкую плотность костей. С возрастом также повышается риск переломов.

Лучшие упражнения для поддержания здоровья костей — те, при которых им оказывается сопротивление. Например, упражнения с весовой нагрузкой (ходьба, бег трусцой и подъём по лестнице) и силовые тренировки (поднятие тяжестей).

Тренер рассказал, как часто нужно заниматься спортом, чтобы укрепить кости
© Shutterstock

Для приведения состояния костей в норму рекомендуется заниматься силовыми упражнениями и упражнениями с отягощениями большую часть недели. Старайтесь при этом уделять не менее 30 минут силовым упражнениям (ходьба, бег трусцой либо танцы) четыре или больше дней в неделю.

Добавляйте также в программу тренировок упражнения на сопротивление, такие как поднятие тяжестей или использование эспандеров. Это важно выполнять два-три раза в неделю.

Наконец, включайте в тренировки упражнения на равновесие и координацию. Это может быть, например, йога. Они снизят вероятность падений, способных привести к переломам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.