Тренер рассказал, как часто нужно заниматься спортом, чтобы укрепить кости

Тренер рассказал, как часто нужно заниматься спортом, чтобы укрепить костиЭто особенно важно с возрастом
По данным Bone Health & Osteoporosis Foundation, примерно 10 миллионов американцев страдают остеопорозом, а 44 миллиона имеют низкую плотность костей. С возрастом также повышается риск переломов.
Лучшие упражнения для поддержания здоровья костей — те, при которых им оказывается сопротивление. Например, упражнения с весовой нагрузкой (ходьба, бег трусцой и подъём по лестнице) и силовые тренировки (поднятие тяжестей).
Для приведения состояния костей в норму рекомендуется заниматься силовыми упражнениями и упражнениями с отягощениями большую часть недели. Старайтесь при этом уделять не менее 30 минут силовым упражнениям (ходьба, бег трусцой либо танцы) четыре или больше дней в неделю.
Добавляйте также в программу тренировок упражнения на сопротивление, такие как поднятие тяжестей или использование эспандеров. Это важно выполнять два-три раза в неделю.
Наконец, включайте в тренировки упражнения на равновесие и координацию. Это может быть, например, йога. Они снизят вероятность падений, способных привести к переломам.
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