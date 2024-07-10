Тренер рассказал, как часто нужно заниматься спортом, чтобы укрепить кости

Для приведения состояния костей в норму рекомендуется заниматься силовыми упражнениями и упражнениями с отягощениями большую часть недели. Старайтесь при этом уделять не менее 30 минут силовым упражнениям (ходьба, бег трусцой либо танцы) четыре или больше дней в неделю.

Добавляйте также в программу тренировок упражнения на сопротивление, такие как поднятие тяжестей или использование эспандеров. Это важно выполнять два-три раза в неделю.

Наконец, включайте в тренировки упражнения на равновесие и координацию. Это может быть, например, йога. Они снизят вероятность падений, способных привести к переломам.

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