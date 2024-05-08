Тренеры дали советы, как максимально восстановить мышцы после занятий спортом

Сделайте время перед сном максимально расслабляющим. Старайтесь также спать 7−9 часов в сутки.

Пейте достаточное количество воды. Это необходимо для удаления из мышц отходов, которые образуются во время тренировок. Джордан Фернандес из Trainer Academy рекомендует выпивать один-два стакана воды до и после тренировки.

Получайте много питательных веществ. Внедрите в свой распорядок дня правило 80/20. То есть потребляйте 80% здоровой пищи и 20% вкусной и вредной.

Сосредоточьтесь на питании после тренировки. Пища обязательно должна включать белки и углеводы, а также аминокислоты.

Уделяйте особое внимание активному восстановлению. Подумайте о растяжке, йоге, лёгких прогулках и других занятиях с низкой нагрузкой. Это улучшит кровообращение, позволит вам двигаться и не создаст ненужного стресса.

Используйте пенопластовые валики. Пассивная растяжка и такие валики полезны во время восстановления, так как они облегчают ригидность мышц, вызванную тренировкой.