Учёные доказали, что занятия спортом делают человека морально устойчивее

Шведские учёные проанализировали данные порядка 400 тысяч спортсменов, которые с 1989 по 2010 год участвовали в лыжной гонке на длинные дистанции, пишет автор материала. Выяснилось, что у более физически активных людей тревожность в будущем возникала почти на 60 процентов реже, чем у остальных. При этом у мужчин и женщин была разница в результатах с точки зрения работоспособности.

Так, женщины с более высоким уровнем работоспособности почти в два раза чаще страдали от тревожных расстройств. У мужчин такого изменения не наблюдалось.