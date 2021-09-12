Учёные доказали, что занятия спортом делают человека морально устойчивее

Учёные доказали, что занятия спортом делают человека морально устойчивееИ снижают вероятность развития тревожности
Шведские учёные проанализировали данные порядка 400 тысяч спортсменов, которые с 1989 по 2010 год участвовали в лыжной гонке на длинные дистанции, пишет автор материала. Выяснилось, что у более физически активных людей тревожность в будущем возникала почти на 60 процентов реже, чем у остальных. При этом у мужчин и женщин была разница в результатах с точки зрения работоспособности.
Так, женщины с более высоким уровнем работоспособности почти в два раза чаще страдали от тревожных расстройств. У мужчин такого изменения не наблюдалось.
Исследователи полагают, что на реакцию организма на физическую нагрузку влияют и другие факторы. Например, личностные и психологические особенности человека, его генетика. Поэтому нужны дополнительные эксперименты, которые выявят связь между тревожностью и движущими факторами, лежащими в основе половых различий. При этом у испытуемых необходимо будет измерять уровень физической активности.
Также авторы исследования Мартин Свенссон и Томас Дейерборг подчёркивают, что любая физическая активность, а не только катание на лыжах оказывают благотворное влияние на психическое здоровье человека. Это доказывают предыдущие испытания.