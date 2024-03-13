Учёные подтвердили, что защитить от инсульта может даже низкий уровень физической активности

Для этого нужно хотя бы немного заниматься спортом в свободное время

Оказывается, даже если ваш уровень физической активности не соответствует рекомендуемым нормам, у вас всё равно меньше шансов столкнуться с инсультом. Подробнее об этом говорится в статье Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.