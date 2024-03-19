Учёные выяснили, сколько времени нужно гулять каждый день, чтобы похудеть

Позволяет больше двигаться без усталости. Поэтому ходьба отлично подходит для тех, кто только начинает заниматься спортом, и для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, для людей с болью и травмами.

Оказывает щадящее действие на организм. Ходьба может стать отличным дополнением к другим тренировкам.

Но как долго нужно ходить ежедневно, чтобы сбросить вес? Это зависит от вашей физической формы, количество потребляемых калорий, выполнения других упражнений, помимо ходьбы. Если вы хотите похудеть и улучшить свое тело, вам всё равно ещё потребуются тренировки средней и высокой интенсивности каждую неделю. Например, силовые упражнения, спортивные состязания и пр. Обычной прогулки не хватит для серьёзных изменений в организме.

Лучший способ понять, сколько вам нужно ходить, — начать с малого и отслеживать свой прогресс. Например, для начала ходите пешком по 20 минут пять раз в неделю. Через несколько недель, если вы начали терять вес, увеличьте время ходьбы до 30 минут. Кроме того, вместо времени вы можете увеличить интенсивность (темп) ходьбы или добавить силовую нагрузку.

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