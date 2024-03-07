Учёные выяснили, вредно ли для кожи тренироваться с макияжем

Спустя 20 минут тренировки на беговой дорожке учёные вновь повторили все замеры. Оказалось, что после занятий спортом кожа людей стала более влажной и эластичной, но на областях с тональным кремом это было заметно сильнее. Связано это было с тем, что макияж препятствует испарению влаги.

Помимо этого, физические упражнения привели к расширению пор на лице. Сильнее эффект был на участках с тональным кремом. Это значит, что макияж может блокировать поры.

После занятий спортом кожа стала более жирной на чистых участках, а на участках с тональным кремом - наоборот, более сухой.

Авторы исследования пришли к выводу, что тональный крем на лице при аэробных физических нагрузках может ухудшить состояние кожи лица, в особенности если она склонна к сухости.

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