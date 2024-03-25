Врач рассказал, как нарастить мышцы в пожилом возрасте

Врач Ахмед рекомендует в этом случае также начинать с контролируемых тренировок с отягощениями, а затем переходить к свободным весам, уделяя особое внимание хорошей (и безопасной) технике. По мнению специалиста, свободные веса лучше всего подходят для наращивания мышечной массы.

Кроме того, прежде чем приступать к силовым тренировкам в старшем возрасте, обязательно пройдите обследование у врача.

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