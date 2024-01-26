Врачи объяснили, как физические упражнения помогают при старении

Опубликовано 26 января 2024, 09:00
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Врачи объяснили, как физические упражнения помогают при старенииС возрастом спорт может даваться непросто
Результаты недавнего исследования клиники Майо показали, что физические упражнения и другие виды физической нагрузки могут уменьшить количество стареющих клеток у людей. По мнению доктора Натан Лебрассер, директора Центра старения Роберта и Арлин Когод в клинике Майо, люди должны ставить в приоритет физическую активность, особенно с возрастом.
Не существует волшебной таблетки, которая бы обратила вспять старение. Но если вы хотите замедлить этот процесс, то вам понадобятся физические упражнения.
Многие люди с возрастом начинают вести малоподвижный образ жизни. Однако пожилым всё равно нужно искать способ больше двигаться в течение дня.
Даже всего 30 минут физической активности в день могут принести пользу здоровью. В частности, мышцам, костям и, возможно, даже мозгу.
Физические упражнения хороши тем, что они: помогают контролировать вес, делают более энергичными, улучшают работу мозга, способствуют лучшему сну.
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова