Врачи объяснили, как физические упражнения помогают при старении

Не существует волшебной таблетки, которая бы обратила вспять старение. Но если вы хотите замедлить этот процесс, то вам понадобятся физические упражнения.

Многие люди с возрастом начинают вести малоподвижный образ жизни. Однако пожилым всё равно нужно искать способ больше двигаться в течение дня.