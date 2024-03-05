Врачи рассказали, чем лучше перекусить перед тренировкой: белками или углеводами

Лучше всего, как правило, потреблять около 1−2 г углеводов на 1 кг веса тела примерно за 1−2 часа до тренировки. Если вы обычно занимаетесь спортом сразу после пробуждения, то можете съесть около 30 г углеводов, например банан или сушёное манго, за несколько минут до начала упражнений.

Особенно важно потреблять углеводы перед тренировкой тем, кто выполняет упражнения средней или высокой интенсивности. Они более интенсивны и требуют большего количества энергии, которую организм может получить только из углеводов.

Углеводы также полезны для тренировок с отягощениями или силовых тренировок. Исследования показывают, что их употребление до и во время выполнения таких упражнений приводит к стабильному уровню сахара в крови и увеличению запасов гликогена. Правда, только углеводов может быть недостаточно для этих видов тренировок. Научно доказано, что потребление 20−40 г белка вместе с источником углеводов увеличивает запасы мышечного гликогена, уменьшает повреждение мышц и стимулирует синтез мышечного белка.

После тренажёрного зала важно употреблять как белки, так и углеводы. Это поможет в пополнении запасов мышечного гликогена, восстановлении и наращивании мышц.

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