Занимаетесь спортом из-за чувства вины? Это плохая идея, и вот почему

Результаты нового исследования показали, что те, кто верил в утверждения про себя типа «Я неудачник, если не добьюсь успеха в том, что для меня важно» и «Люди, которые для меня важны, должны относиться ко мне благосклонно», с большей вероятностью в качестве мотивации при занятиях спортом обращались к чувству вины и давлению на себя.

Помимо этого, оказалось, что подобные люди вообще не хотели заниматься спортом и подвергались большему риску ухудшения психического здоровья. Участники сообщали о более сильных симптомах тревоги, депрессии и стресса по сравнению с теми, кто не давил на себя и не занимался спортом из чувства вины.