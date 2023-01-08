Еще один слив о грядущем флагмане Samsung Galaxy S23: уже от эстонцев

Эстонцы не первые, кто раньше времени раскрыл подробности новейших флагманов Samsung: вчера колумбийское подразделение Samsung поторопилось и разместило страницу презентации Unpacked раньше времени. Благодаря чему стала известна дата показа ожидаемого флагмана компании.

А еще раньше были слиты официальные рендеры Samsung Galaxy S23, причем во всех возможных цветовых вариантах.