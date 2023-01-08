Еще один слив о грядущем флагмане Samsung Galaxy S23: уже от эстонцев

Еще один слив о грядущем флагмане Samsung Galaxy S23: уже от эстонцевВсе самое “вкусное” стало известно заранее
Похоже, что эстонское отделение Samsung раскрыла новую информацию о будущих флагманах компании Galaxy S23. Согласно скриншоту, опубликованному Snoopy Tech, Samsung будет предлагать наушники Galaxy Buds2 Pro в качестве бонуса за предварительный заказ Galaxy S23.
Фото: Unsplash
Как сообщает PhoneArena, предзаказы стартуют 2 февраля и продлятся до 8 февраля, издание считает, что смартфоны начнут продаваться уже 9 февраля.
Эстонцы не первые, кто раньше времени раскрыл подробности новейших флагманов Samsung: вчера колумбийское подразделение Samsung поторопилось и разместило страницу презентации Unpacked раньше времени. Благодаря чему стала известна дата показа ожидаемого флагмана компании.
А еще раньше были слиты официальные рендеры Samsung Galaxy S23, причем во всех возможных цветовых вариантах.